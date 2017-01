Conheça as candidaturas à Presidência da República

BRASÍLIA (Reuters) - Encerrado o prazo de realização das convenções partidárias, no dia 30 de junho, os partidos tinham até o sábado para apresentarem ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) seus pedidos de registro de candidatura à Presidência da República.

Refletindo a diversidade e a quantidade de partidos no país, o TSE registrou o pedido de 11 chapas ao Planalto, muitas delas candidaturas que registram menos de 1 por cento da preferência do eleitorado em pesquisas.

Pelas regras eleitorais, esse pedidos, acompanhados do programa de governo, além de uma previsão de gasto para a campanha e da declaração de bens dos candidatos, ainda serão submetidos a voto no plenário do TSE.