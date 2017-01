Campos reúne presidentes estaduais do PSB para coordenar campanha à Presidência

BRASÍLIA (Reuters) - O candidato do PSB à Presidência da República, Eduardo Campos, reuniu nesta segunda-feira os presidentes estaduais do partido para coordenar e organizar sua campanha e disse a jornalistas que não há problemas de alianças no âmbito nacional.

“Nós estamos hoje fazendo uma reunião com os presidentes do PSB de todo o Brasil para que eles possam, em cada um dos Estados, compor com os partidos aliados a coordenação da campanha naqueles Estados, seguir o debate do programa, fazer as sugestões de agenda, e começar uma campanha que vai tomar as ruas do Brasil”, disse o socialista a jornalistas após a reunião, antes de seguir viagem a Pernambuco.