Revisões da Anfavea reforçam pessimismo sobre economia, dizem analistas

Mas as novas estimativas da associação das montadoras de veículos (Anfavea) para a produção e venda de veículos em 2014 não devem levar os economistas a rever suas estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB), uma vez que a previsão de um fraco desempenho do setor já tinha sido incorporada em seus cálculos.

A Anfavea reduziu nesta segunda-feira a previsão de produção de veículos do Brasil em 2014 para queda de 10 por cento, maior tombo na produção desde 1998. A previsão anterior, publicada no início do ano, era de alta de 1,4 por cento.

"Eu duvido que alguém estivesse muito otimista para esse segmento neste ano", resumiu a economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif, lembrando que as instituições financeiras costumam atualizar suas estimativas com frequência maior do que as próprias montadoras. A indústria automobilística responde por cerca de 25 por cento do PBI industrial.