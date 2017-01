SAIBA MAIS-As nove finais de Mundiais anteriores das seleções da Argentina e da Alemanha

RIO DE JANEIRO (Reuters) - As seleções da Argentina e da Alemanha participaram de nove finais anteriores de Copas do Mundo e em duas ocasiões estiveram uma contra a outra na disputa pelo título. Os sul-americanos venceram a Alemanha Ocidental e conquistaram o troféu em 1986, mas quatro anos depois os europeus se vingaram e venceram o torneio diante dos argentinos. Veja abaixo detalhes sobre suas finais em Mundiais.

Pablo Dorado marcou seu primeiro gol em uma Copa do Mundo ao colocar os anfitriões uruguaios à frente no placar aos 12 minutos, mas os vizinhos argentinos viraram o jogo após gols de Carlos Peucelle e Guillermo Stabile antes do fim do primeiro tempo.