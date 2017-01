Brasil perde da Holanda e termina Copa em amargo 4º lugar

Por Tatiana Ramil

BRASÍLIA (Reuters) - A seleção brasileira ficou em um amargo quarto lugar na Copa do Mundo em casa, após perder para a Holanda por 3 x 0, neste sábado, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, encerrando de forma negativa uma campanha que ficou marcada pela pior derrota de sua história.

Favorito ao título, o Brasil mostrou um futebol fraco no torneio e sequer conseguiu terminar de maneira digna a competição, como queriam os jogadores do país.

Os holandeses marcaram dois gols no começo, com Robin Van Persie, de pênalti, e Daley Blind, controlaram a partida, fizeram mais um nos acréscimos com Wijnaldum e ficaram com a terceira posição, após o vice-campeonato em 2010.

Depois de perder por 7 x 1 para a Alemanha na semifinal, os brasileiros buscavam uma saída honrosa do Mundial, mas mostraram as mesmas deficiências que enterraram as chances de o time conquistar seu primeiro título mundial dentro do país.

"Acho que a gente não merecia esse final da forma que foi", disse o capitão Thiago Silva após a partida. "A gente tem que pedir desculpas", completou.

O Brasil começou o jogo com uma equipe totalmente modificada, com as saídas de Marcelo, Fernandinho, Hulk, Bernard e Fred, para as entradas de Maxwell, Paulinho, Ramires, Willian e Jô, provavelmente para reforçar o meio-campo.

Já a Holanda perdeu seu armador, Wesley Sneijder, que sentiu dores no aquecimento, e foi substituído por Jonathan De Guzman.