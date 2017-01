ENFOQUE-Indústria da energia solar volta atenções para leilão no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - O leilão de energia solar que ocorrerá em outubro no Brasil será essencial para definir o papel desse segmento na matriz energética nacional e qual será o peso do país nos planos de investidores e fabricantes de equipamentos na expansão de seus negócios nesta área.

O Brasil tem a maior reserva de matéria-prima do mundo para a produção de painéis fotovoltaicos, mas tem optado por investir em fontes mais baratas como hidrelétricas. Mais recentemente, porém, o governo federal se voltou para a energia solar, na esteira de uma crise hídrica que baixou represas de várias usinas no país a níveis críticos e a matriz elétrica nacional passou a mostrar limitações. [nL2N0OY24K]

O preço de 230 a 260 reais por MWh é próximo do praticado no leilão do governo pernambucano em dezembro passado, mas que até agora não teve contratos assinados por dificuldade em se cumprir exigências. [nL2N0PP238]

Considerados todos os projetos fotovoltaicos cadastrados na Empresa de Pesquisa Energética (EPE) para o leilão A-5 de 30 de setembro, há pelo menos 6 mil MW de projetos potenciais que poderiam participar do leilão só de energia solar em outubro. Em setembro, a energia solar vai competir com outras fontes.

Além do resultado do leilão de outubro, condições de crédito específicas para a fonte influenciarão a decisão de fabricantes de equipamentos de instalar ou ampliar atividades no Brasil, proporcionando o desenvolvimento de uma cadeia de produção ao longo dos próximos anos, como aconteceu com a energia eólica. Continuação...