IBM faz parceria com Apple para vender iPads e iPhones a usuários corporativos

SÃO PAULO (Reuters) - A IBM fará uma parceria exclusiva com a Apple para vender iPhones e iPads equipados com aplicativos voltados a usuários corporativos ainda neste ano, anunciou a empresa nesta terça-feira.

O anúncio, divulgado dois dias antes da IBM publicar seui balanço de segundo trimestre, veio em um momento em que a companhia tenta mudar seu foco para software e serviços diante do recuo no mercado de hardware. A parceria também surge em meio a uma série de aquisições de companhias de software para mobilidade. A IBM espera que as vendas de software contribuam com metade de seu lucro total em 2015.