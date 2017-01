Partido francês de extrema direita apela contra multa em caso de racismo

PARIS (Reuters) - O partido francês de extrema direita Frente Nacional (FN), de Marine Le Pen, disse nesta quarta-feira que uma sentença de prisão aplicada contra um ex-membro seu por incitar o ódio racial era “grotesca" e que apelaria contra uma multa imposta à FN no mesmo caso.

Um tribunal em Caiena, capital do território da Guiana Francesa, ordenou que Anne-Sophie Leclere passe nove meses na prisão e pague uma multa de 50 mil euros (67,8 mil dólares) por postar uma montagem fotográfica da ministra judiciária Christiane Taubira, que é negra, próxima da cria de um chimpanzé.

Anne-Sophie publicou a imagem em sua página de Facebook no ano passado enquanto concorria em uma eleição local, no noroeste da França, com base em uma plataforma anti-imigração e anti-União Europeia, bandeiras da Frente Nacional.