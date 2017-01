Volkswagen está interessada em comprar Fiat, diz revista alemã

BERLIM (Reuters) - A Volkswagen manteve conversas com donos da Fiat Chrysler Automobiles sobre a compra da montadora italiana, disse a revista mensal alemã Manager Magazin em seu website nesta quinta-feira, citando fontes não identificadas.

As ações da Fiat chegaram a saltar cerca de 5 por cento, e às 07h31 (horário de Brasília) subiam 2,89 por cento na bolsa de Milão. O papel da Volkswagen caía 2,33 por cento na bolsa alemã.

As duas montadoras não quiseram comentar.

Ao comprar a Fiat Chrysler, a VW espera usar a rede de distribuição da Chrysler nos Estados Unidos para ajudar a resolver seus problemas no segundo maior mercado automotivo do mundo, onde as vendas da principal marca da VW estão fracas, disse a revista.