Vendas de carros na Europa sobem pelo 10o mês em junho

MILÃO (Reuters) - As vendas de automóveis novos na Europa subiram 4,3 por cento em junho, segundo dados do setor divulgados nesta quinta-feira, com uma recuperação econômica no sul da Europa, lançamentos de novos produtos e incentivos ao varejo impulsionando a demanda por marcas populares.

Os licenciamentos na União Europeia e no bloco da Associação Europeia de Livre Comércio cresceram pelo décimo mês consecutivo, a 1,23 milhão de veículos em junho ante 1,18 milhão no mesmo mês do ano passado, de acordo com dados da Associação de Montadoras da Europa (ACEA).

A indústria automotiva da Europa sofreu uma queda de seis anos, com as vendas caindo para o nível mais baixo em duas décadas, atingidas por medidas de austeridade. Porém, nos primeiros seis meses deste ano, as vendas na região subiram 6,2 por cento, para 6,85 milhões de veículos, acrescentou a ACEA.

No entanto, o aumento em junho foi registrado sobre uma fraca base de comparação, sendo espalhado de forma desigual na região. Analistas também disseram que grandes descontos e outros incentivos distorceram o verdadeiro nível de demanda.

Na França, segundo maior mercado automotivo da Europa, e na Itália, quarto maior, o desempenho de junho ficou abaixo da média da região, com os licenciamentos subindo 2,5 por cento e 3,8 por cento, respectivamente. Na Alemanha, principal mercado da região, houve queda de 2 por cento, diante de um menor número de dias úteis sobre um ano antes.