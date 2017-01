Bolsa de metais de Londres aprova armazém do BTG Pactual em Cingapura

A instalação na cidade-Estado é a terceira credenciada pelo banco junto à LME este ano. O BTG é um dos poucos bancos no mundo que estão ampliando a atuação no setor de commodities.

Entre uma série de contratações de profissionais de alto nível no setor, o BTG recebeu no ano passado o especialista em armazéns de metais Shon Loth, com experiência anterior na Noble e na Pacorini Metals.

A expansão ocorre em meio a uma grande revisão dos procedimentos de crédito e armazenagem na Ásia, depois de uma suspeita de fraude no financiamento de metais no porto de Qingdao, na China, o terceiro maior do país e sétimo mais movimentado do mundo.