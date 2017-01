Voo desaparecido da Air Algerie caiu com 116 a bordo, diz autoridade

ARGEL (Reuters) - Um voo da Air Algerie caiu nesta quinta-feira quando seguia de Ugadugu, em Burkina Fasso, no oeste da África, para Argel, com 110 passageiros e 6 tripulantes a bordo, confirmou uma autoridade da aviação da Argélia.

A companhia aérea privada espanhola Swiftair, dona do avião, que era operado pela Air Algerie, confirmou ter perdido contato com a aeronave, um McDonnell Douglas MD-83.

Há poucas indicações do que pode ter ocorrido com a aeronave, ou se há vítimas, mas o ministro dos Transportes de Burkina Fasso, Jean Bertin Ouedrago, disse que o avião pediu para mudar de rota às 22h38 (horário de Brasília) por causa de uma tempestade na área.

A agência de notícias estatal argelina APS disse que as autoridades locais perderam contato com o voo AH 5017 uma hora depois de ele decolar de Burkina Fasso, embora outras autoridades tenham dado informações diferentes sobre o momento do desaparecimento, o que aumentou a confusão sobre o destino do avião e onde ele poderia estar.