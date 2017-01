Volkswagen considera montar centro de planejamento no Brasil para recuperar vendas

BERLIM (Reuters) - A Volkswagen está considerando montar um centro de planejamento no Brasil para impulsionar as vendas de seus modelos no país, o quarto maior mercado de veículos do mundo, disseram fontes à Reuters.

A queda nas vendas do mercado brasileiro de veículos, que já foi um dos mais dinâmicos entre as economias emergentes, e uma linha de modelos defasada impactaram as vendas do grupo alemão no país. No primeiro semestre, as vendas da Volkswagen no Brasil caíram 18 por cento, para 271,7 mil unidades, após uma queda de 13 por cento em 2013.