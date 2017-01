Smartphone da Amazon não consegue impressionar analistas

Geoffrey Fowler, do Wall Street Journal, disse que o "Fire" não consegue entregar recursos importantes que usuários querem em um smartphone -- longa vida de bateria e a disponibilidade de aplicativos populares, como o YouTube e o Google Maps, do Google.

"O sucesso e o potencial do Fire Phone dependem do Firefly e do Perspectiva Dinâmica -- tecnologias legais e que dependem de que desenvolvedores descubram maneiras melhores de usá-las", disse David Pierce, do The Verge.