Aviões de guerra da França buscam avião argelino que caiu no Mali

ARGEL (Reuters) - Aviões de guerra da França e helicópteros da Organização das Nações Unidas (ONU) varreram o norte do Mali nesta quinta-feira em busca dos destroços de um voo da Air Algérie que caiu com 110 passageiros a bordo, quase a metade deles franceses, depois de partir de Burkina Fasso para a Argélia.

O ministro francês das Relações Exteriores, Laurent Fabius, informou que as autoridades acreditam que o voo AH5017 pode ter se deparado com mau tempo, já que o piloto pediu para mudar de rota pouco depois de decolar devido a uma tempestade. Mas ele disse que nenhuma hipótese foi descartada.

Autoridades no Mali e em Burkina Fasso forneceram relatos conflitantes sobre a localização do acidente. O presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, afirmou que os restos do avião foram avistados no extremo norte de seu país, perto das cidades de Aguelhoc e Kidal, na fronteira com a Argélia.