Decepção com fluxo de caixa ofusca lucro da Renault no 2º tri

PARIS (Reuters) - A Renault fez progressos rumo a uma meta de rentabilidade, conforme reduções de custos ajudaram a combater ventos cambiais contrários no primeiro semestre, disse a montadora francesa. Mas as vendas e o fluxo de caixa sofreram antes da substituição de modelos-chave da montadora.

Economias com compras - cada vez mais combinadas com as da parceira Nissan - reduziram os custos do primeiro semestre em 200 milhões de euros, disse ele. Logística, pesquisa e desenvolvimento entregaram outros 190 milhões.