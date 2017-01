Dilma defende Argentina e diz que "especuladores" não podem ameaçar estabilidade

(Reuters) - A presidente Dilma Rousseff defendeu nesta terça-feira a Argentina, que está em um processo de negociação de dívida com credores e corre o risco de default, e disse ser inaceitável que a ação de "uns poucos especuladores" coloque em risco a estabilidade de um país.

O governo argentino negocia com credores nos Estados Unidos para evitar o calote de uma dívida que vence na quarta-feira, após um grupo rejeitar uma proposta de renegociação anterior e acionar o país sul-americano na Justiça norte-americana.

"O problema que atinge hoje a Argentina é uma ameaça não só para um país irmão. Atinge a todo o sistema financeiro internacional", disse Dilma durante reunião de cúpula do Mercosul em Caracas.

"Não podemos aceitar que a ação de alguns poucos especuladores coloquem em risco a estabilidade e o bem-estar de países inteiros. Precisamos de regras claras e de um sistema que permita foros imparciais, permita previsibilidade e, portanto, justiça no processo de reestruturação de dívidas soberanas."

Dilma se colocou à disposição para levar a questão argentina ao encontro do G20 e, durante seu discurso na reunião de cúpula do Mercosul, também defendeu que um acordo comercial entre o bloco e a União Europeia precisa ser baseado no equilíbrio.