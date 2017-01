Obama diz que tensões com Rússia não levarão a nova Guerra Fria

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ampliou as sanções norte-americanas contra a Rússia nesta terça-feira por seu apoio aos rebeldes no leste da Ucrânia, mas rejeitou sugestões de que a crescente frieza nas relações russo-americanas significava o início de uma nova Guerra Fria.

Trata-se da resposta mais séria do Ocidente até agora contra o que considera incitação russa e apoio contínuo ao levante separatista no leste da Ucrânia e a derrubada de um avião de passageiros da Malásia em 17 de julho, na mesma região.

Obama, falando na Casa Branca, disse que as sanções terão "um maior impacto sobre a economia russa do que temos visto até agora", em um esforço para forçar Moscou a parar de apoiar os separatistas.

Até agora, a Europa tinha evitado impor medidas mais duras contra a Rússia por medo de retaliação. Obama disse que as novas sanções eram um sinal da "diminuição da paciência da Europa com as belas palavras do presidente (Vladimir) Putin que não correspondem a ações".