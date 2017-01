Economia dos EUA deve retomar força no 2º tri

WASHINGTON (Reuters) - O crescimento da economia dos Estados Unidos deve ter retomado força no segundo trimestre uma vez que a atividade acelerou de forma ampla, o que vai melhorar as expectativas de um desempenho mais forte nos últimos seis meses do ano.

O Produto Interno Bruto (PIB) deve ter expandido a uma taxa anual de 3,0 por cento depois de encolher 2,9 por cento no primeiro trimestre, de acordo com pesquisa da Reuters com economistas.

"Não acho que a contração que vimos no primeiro trimestre é reflexo do que realmente está acontecendo na economia", disse o economista sênior do PNC Financial Services Group, Gus Faucher. "Estamos vendo um crescimento generalizado na economia e isso vai ser refletido no relatório do PIB."

O esperado crescimento vai, no entanto, deixar a produção no primeiro semestre do ano estagnada. Mais cedo no segundo trimestre, as estimativas de crescimento chegavam a 4 por cento, mas elas foram reduzidas uma vez que o comércio, gastos do consumidor e investimentos empresariais se recuperaram da queda no inverno menos do que o esperado.

O crescimento do emprego, cuja criação de vagas superou 200 mil em cada um dos últimos cinco meses, e leituras fortes sobre os setores industriais e de serviços do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM, na sigla em inglês) sustentam as expectativas altistas para o resto do ano.

O Departamento do Comércio vai divulgar sua primeira leitura do PIB do segundo trimestre às 9h30, horário de Brasília. Também irá publicar revisões de dados anteriores do PIB até 1999.