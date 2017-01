Gerdau tem lucro menor no 2o tri e corta investimento para 2014

SÃO PAULO (Reuters) - A Gerdau teve queda anual de 2 por cento no lucro líquido do segundo trimestre, diante da fraqueza nas operações siderúrgicas e de minério de ferro no Brasil. A empresa também anunciou corte de 500 milhões de reais no investimento previsto para este ano devido às incertezas com a economia do país.

A maior produtora de aços longos das Américas teve lucro líquido de 393 milhões de reais de abril a junho, praticamente em linha com expectativa média de analistas, de 387 milhões de reais.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou 1,17 bilhão de reais no período, recuo de 2,2 por cento sobre um ano antes.

Menor atividade industrial no Brasil, tombo na demanda por veículos e uma queda nos preços do minério de ferro estão impactando o setor siderúrgico do país em 2014, e também é pressionado por forte nível de importações diretas e indiretas.

Na semana passada, a Usiminas divulgou que o cenário no mercado interno brasileiro fará a empresa focar mais em exportações no terceiro trimestre, apesar da forte competição com produtores internacionais.

O presidente da Gerdau, André Gerdau Johannpeter, evitou dizer se a operação brasileira da empresa pode adotar estratégia semelhante à da Usiminas, mas afirmou em teleconferência com jornalistas que a indústria do país está passando por um momento de ajuste de estoques, sentido no segundo trimestre.

Ele afirmou que o cenário da economia nacional segue com "forte volatilidade" e que a Gerdau encerrou o segundo trimestre usando cerca de 70 por cento da capacidade instalada no Brasil, ante nível considerado normal pelo setor de 80 a 85 por cento.

"Infelizmente, o cenário do segundo semestre está cada vez mais desafiador no Brasil e com prêmios no mercado doméstico acima de 20 por cento; algum desconto de preço pode ser inevitável", disse o analista Leonardo Correa, do BTG Pactual, em relatório a clientes.