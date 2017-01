Santander diz que Grã-Bretanha ultrapassa Brasil como país mais importante

MADRI (Reuters) - O banco espanhol Santander, que vinha dependendo fortemente da América Latina, viu o negócio britânico do grupo responder por 20 por cento do lucro no segundo trimestre, ultrapassando o Brasil como país de maior importância.

O lucro do Santander teve um salto de 38 por cento no período graças, em parte, a uma retomada econômica em mercados como a Espanha e a Grã-Bretanha, e o banco disse estar no caminho certo para um crescimento sustentável do lucro.