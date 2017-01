Brasil tem superávit comercial de US$1,575 bi em julho, com exportações de petróleo

BRASÍLIA (Reuters) - A balança comercial brasileira registrou superávit de 1,575 bilhão de dólares em julho, o segundo melhor resultado do ano e favorecido por maiores exportações de petróleo em bruto.

No ano, no entanto, a balança comercial continua no vermelho, com déficit acumulado de 916 milhões de dólares, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior nesta sexta-feira.

O resultado mensal veio acima do esperado pela mediana dos especialistas consultados pela Reuters, com projeção de superávit de 830 milhões de dólares.

Em junho, a balança comercial havia registrado superávit 2,365 bilhões de dólares.

No mês passado, as exportações somaram 23,025 bilhões de dólares, recorde para julho e com alta de 10,7 por cento pela média diária na comparação com igual mês do ano passado. Um dos fatores desse aumento foi a expansão de 276 por cento nos embarques de petróleo em bruto, a 2,6 bilhões de dólares.

O resultado também foi ajudado pela venda de uma plataforma de petróleo no montante de 866 milhões de dólares e por recordes nos embarques de carne, café e couros.

Na comparação com junho, no entanto, as exportações recuaram 2,2 por cento pela média diária devido em parte à menor receita com os embarques de soja em grão, com queda da ordem de 400 milhões de dólares, a 3,2 bilhões de dólares.

No ano até julho, as exportações somaram 133,556 bilhões de dólares, queda de 0,6 por cento frente a igual período do ano passado pela média diária.