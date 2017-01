Premiê diz que Japão quer aumentar comércio e investir mais no Brasil

BRASÍLIA (Reuters) - Em visita ao Brasil, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, alardeou o sucesso de suas políticas econômicas nesta sexta-feira e disse estar na hora de as duas nações expandirem sua parceria comercial e de investimento.

No ensejo da primeira visita de um premiê japonês ao Brasil em uma década, os bancos japoneses ofereceram 700 milhões de dólares em empréstimos para impulsionar as exportações brasileiras de soja e milho para o Japão e construir cascos para serem convertidos em plataformas flutuantes para a florescente indústria brasileira de extração de petróleo em alto mar.

Abe disse aos líderes empresariais brasileiros que o Japão encerrou um ciclo de deflação de 15 anos, desde que suas políticas de estímulo começaram a surtir efeito, e que há um grande potencial de expansão no comércio e no investimento com a maior economia da América Latina.