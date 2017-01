Campos promete reforma tributária com regras de transição para garantir receita corrente

SÃO PAULO (Reuters) - O candidato do PSB à Presidência, Eduardo Campos, prometeu uma reforma tributária que inclua regras de transição para garantir que os entes federativos não perderão recursos de uma hora para outra e criticou o combate à inflação no governo da presidente Dilma Rousseff.

“Se a gente fizer com a ideia de médio prazo com algumas medidas sendo implantadas logo, como por exemplo a cumulatividade do PIS/Cofins... tem como modular e implantar uma reforma tributária e melhorar a vida do povo brasileiro.”