Rio projeta 45 eventos-teste até Jogos de 2016

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Rio de Janeiro vai receber até os Jogos Olímpicos de 2016 ao menos 45 eventos-teste que irão reunir mais de 8 mil atletas, segundo o diretor executivo de esportes do Comitê Rio 2016, Agberto Guimarães.

O eventos-teste para a Olimpíada poderão ser realizados a partir do ano que vem mesmo em instalações incompletas.

“Existe essa possibilidade e isso não é uma prerrogativa só nossa. Pode haver uma obra de entorno, por exemplo, sem estar totalmente terminada e ainda assim conseguirmos testá-la. Não preciso testar rúgbi com 20 mil lugares, mas posso fazer com 5 mil”, afirmou Guimarães a jornalistas nesta segunda-feira.

A ideia dos eventos-teste é revelar e dimensionar, antecipadamente, capacidade de público, serviços, voluntários que estarão envolvidos no evento. “Se chegar lá na data e não for aquilo que dimensionamos antes, vocês poderão nos cobrar”, disse o diretor executivo.

Segundo ele, nenhum comitê organizador fez até hoje testes com todas as instalações prontas e para todas as modalidades. "Nunca ninguém fez isso porque não há gente e nem recursos para tal. Seria fazer duas Olimpíadas em uma”, declarou.