Verizon defende redução de velocidade de Internet em planos ilimitados

WASHINGTON (Reuters) - A Verizon Communications defendeu sua decisão de reduzir a velocidade de conexão de alguns clientes mais antigos de planos de dados ilimitados, afirmando aos reguladores norte-americanos que a medida era "amplamente aceita" e legal, sendo parte do gerenciamento de rede.

Em comunicado datado de 1 de agosto, a Verizon respondeu ao presidente da Comissão Federal de Comunicação (FCC, na sigla em inglês), Tom Wheeler, que na semana passada escreveu ao presidente-executivo da empresa, Dan Mead, para dizer que estava "profundamente preocupado" com os planos da Verizon.

"Essa prática tem sido amplamente aceita com pouca ou nenhuma controvérsia", disse Grillo no comunicado, uma cópia do qual a Reuters teve acesso.