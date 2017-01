Google retira jogo de loja virtual que simulava ataques de Israel em Gaza

"Bomb Gaza" (Bombardeie Gaza), desenvolvido pela PlayFTW e ainda disponível como aplicativo no Facebook, simula o atual conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas, que domina o território palestino. Jogadores lançam bombas de um avião de caça, driblando mísseis de combatentes do Hamas em máscaras pretas e verdes.

"Nós removemos aplicativos do Google Play que violam nossas políticas", disse um porta-voz do Google, confirmando que o jogo tinha sido removido da loja de aplicativos Google Play. O Google não especificou qual política o jogo havia violado.

O jogo provocou comentários indignados na página de opinião na loja do Google, assim como no Facebook. O programa foi baixado cerca de mil vezes desde que foi lançado em 29 de julho, de acordo com o jornal britânico The Guardian.