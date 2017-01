Campos promete fortalecer Ministério da Agricultura e políticas de renda para o setor

BRASÍLIA (Reuters) - O candidato do PSB à Presidência, Eduardo Campos, prometeu nesta quarta-feira fortalecer o Ministério da Agricultura e disse ser necessária uma melhor articulação entre as políticas de renda para o setor agropecuário.

"Quero assumir o compromisso também de fortalecer o Ministério da Agricultura. É tirá-lo do balcão político e das lideranças e colocá-lo na mão da competência de quem possa efetivamente inspirar um diálogo", disse Campos, em evento organizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) com os três principais candidatos à Presidência.