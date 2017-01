Agronegócio precisa de câmbio "no lugar certo" e investimentos, diz Campos

BRASÍLIA (Reuters) - O candidato do PSB à Presidência, Eduardo Campos, defendeu nesta quarta-feira uma nova governança macroeconômica, investimentos em produtividade e a busca de mercados no exterior como formas de impulsionar o setor agropecuário brasileiro.

Em evento organizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) com os três principais candidatos à Presidência, Campos afirmou ainda que a conciliação entre a sustentabilidade e a produçâo agrícola é uma pauta "consensuada" e que já não é possível qualquer atividade econômica ocorrer sem a observância de valores ambientais e sociais.

"É fundamental... uma governança macroeconômica que coloque o câmbio no lugar certo para que as exportações não percam", disse o candidato a jornalistas após debate com representantes do setor.