De olho na própria frota, JSL estreia em leasing de caminhões

SÃO PAULO (Reuters) - Quase um ano depois da incursão no setor de locação de veículos, a JSL prepara sua estreia em leasing de caminhões, à medida que procura diversificar e alongar as fontes de receitas.

Após ter obtido aval do Banco Central para a compra do BGN Leasing, a JSL aguarda uma inspeção pré-operacional do regulador para captar recursos para iniciar o negócio nos próximos meses.

O movimento vem em meio a uma crise no setor automotivo brasileiro, com queda da produção e das vendas, movimento atribuído pelas montadoras em parte à falta de crédito das instituições financeiras.

Atendendo a pedidos do setor, o governo mudou no ano passado algumas regras do leasing de veículos, permitindo que encargos como multas e tributos fiquem a cargo do consumidor e não mais com a instituição financeira.