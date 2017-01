Avanço de militantes afeta produção de petróleo na região iraquiana do Curdistão

LONDRES (Reuters) - As empresas de petróleo na região iraquiana do Curdistão começaram a retirar mais pessoal nesta sexta-feira devido à aproximação de militantes do Estado Islâmico à capital regional, e a Afren AFRE.L foi a primeira a anunciar que está reduzindo a produção.

As ações de empresas de petróleo ativas no norte do Iraque caíram pelo segundo dia no pregão de Londres, e o fechamento de outros campos de extração e as retiradas de funcionários se tornaram mais prováveis na região, vista até agora como relativamente segura comparada ao resto do país.