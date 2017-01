EDF Energy desliga 3 reatores nucleares no Reino Unido após descoberta de falha

LONDRES, 11 Ago (Reuters) - A EDF Energy está desativando três de seus reatores nucleares na Grã-Bretanha para realizar inspeções esta semana após encontrar um defeito em um reator com design similar, disse a companhia nesta segunda-feira.

A companhia, que opera 15 reatores nucleares na Grã-Bretanha, disse que encontrou um defeito no reator Heysham 1-1, que foi desligado em junho para reabastecimento.

Isso significa que a Grã-Bretanha terá um total de quase 3 gigawatts (GW) de capacidade nuclear desativada nesta semana, por volta de um terço da capacidade nuclear total do país.

No entanto, como a demanda energética está bastante baixa devido ao verão no hemisfério norte e a produção de energia renovável está bastante forte, o impacto no suprimento de energia da Grã-Bretanha deve ser limitado, disseram analistas.