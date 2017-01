Ator Robin Williams morre aos 63 anos em aparente suicídio

TIBURON, Estados Unidos (Reuters) - Robin Williams, o ator versátil norte-americano cujo estilo cômico o transformou em um dos maiores artistas do cinema e da televisão, foi encontrado morto nesta segunda-feira após um aparente suicídio em sua casa no norte da Califórnia. Ele tinha 63 anos.

O gabinete do xerife do condado de Marin afirmou ter recebido uma ligação de emergência perto do meio-dia, no horário local, relatando que Williams estava inconsciente e não respirava, em sua casa perto de Tiburon, ao norte de San Francisco.