Ator Robin Williams morreu vítima de asfixia por enforcamento, diz legista

Williams, de 63 anos, foi encontrado morto por seu assistente pessoal ao meio-dia de segunda-feira, suspenso por um cinto preso entre uma porta e o batente em posição sentada pouco acima do solo, declarou o vice-legista-assistente do condado de Marin, Keith Boyd, em uma coletiva de imprensa.

As autoridades também encontraram um canivete perto do ator, e cortes com sangue seco em seu pulso consistentes com a lâmina.