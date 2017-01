Eduardo Campos estava em avião que caiu em Santos, diz fonte do PSB

BRASÍLIA (Reuters) - O candidato à Presidência Eduardo Campos (PSB) estava a bordo do avião que caiu em Santos na manhã desta quarta-feira, disse à Reuters uma fonte do partido.

O avião saiu do aeroporto Santos Dumont, no Rio de janeiro, em direção ao Guarujá. A aeronave não aterrissou por conta do mau tempo, segundo a assessoria do candidato.