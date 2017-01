OBITUÁRIO-Eduardo Campos era político obstinado e negociador hábil

Campos, que morreu aos 49 anos nesta quarta-feira em um acidente de avião em Santos, era o terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto e contava com a propaganda na TV e no rádio para emplacar sua plataforma da "nova política", colando ainda mais seu nome na companheira de chapa, a ex-senadora Marina Silva.

Herdeiro político do lendário Miguel Arraes, um dos ícones brasileiros da resistência à ditadura militar, Campos teve seu aprendizado nos palanques logo cedo, quando participou ativamente da eleição do avô para o governo de Pernambuco em 1986.

Em um campo de futebol, nas palavras de um ex-assessor próximo, Arraes seria um meia cerebral, capaz de lançamentos precisos e com ampla visão de jogo. Campos trazia mais um perfil para o ataque, jogaria com a camisa de centroavante, mas não daqueles trombadores.

As diferenças entre eles também eram atribuídas ao ambiente político em que os dois foram forjados. Arraes enfrentou a ditadura e aprendeu a fazer política nas dificuldades do sertão. Campos desenvolveu seu traquejo político na democracia e com mais condições do que o avô.