Candidato à Presidência Eduardo Campos morre em acidente de avião

(Reuters) - O candidato à Presidência pelo PSB, Eduardo Campos, morreu nesta quarta-feira na queda de um avião em Santos depois de decolar do Rio de Janeiro com destino ao litoral paulista. [nL2N0QJ1I8]

Veja abaixo comentários de políticos e autoridades sobre a morte do candidato:

AÉCIO NEVES, CANDIDATO DO PSDB À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

"É com imensa tristeza que recebi a notícia do acidente que vitimou o ex-governador e meu amigo Eduardo Campos. O Brasil perde um dos seus mais talentosos políticos, que sempre lutou com idealismo por aquilo em que acreditava. A perda é irreparável e incompreensível."