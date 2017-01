Brasil perde jovem e promissor estadista com morte de Campos, diz PSB em nota

(Reuters) - O Brasil perde um "jovem e promissor estadista" com a morte do candidato à Presidência pelo PSB Eduardo Campos, afirmou o partido em nota nesta quarta-feira, após o acidente de avião em Santos (SP) que matou o ex-governador de Pernambuco.

O avião com Campos caiu em Santos após ter decolado do Rio de Janeiro em direção ao litoral paulista, onde o candidato cumpriria agenda de campanha. De acordo com a Aeronáutica, a aeronave arremeteu quando se preparava para o pouso no Guarujá devido ao mau tempo. Em seguida, o controle de tráfego aéreo perdeu contato com a aeronave Cessna 560XL.