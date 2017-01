Candidato à Presidência Eduardo Campos morre em acidente de avião

SANTOS (Reuters) - O candidato do PSB à Presidência, Eduardo Campos, morreu em um acidente de avião na manhã desta quarta-feira no litoral de São Paulo, lançando novas incertezas sobre o desfecho das eleições de outubro.

O avião que levava Campos do Rio de Janeiro a Santos, onde o socialista cumpriria agenda de campanha, arremeteu quando se preparava para pousar no aeroporto da cidade vizinha de Guarujá. Em seguida, o controle de tráfego aéreo perdeu contato com o jato Cessna 560XL.

A candidata à vice na chapa do PSB à Presidência, a ex-senadora Marina Silva, não estava no avião.

A equipe do socialista acreditava que as intenções de voto de Campos subiriam com a propaganda eleitoral gratuita, a partir de 19 de agosto, com a maior exposição do candidato na mídia e eventos de campanha.