Dólar cai 0,40% e volta ao nível de R$2,26, com temor sobre economia norte-americana

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em queda ante o real nesta quinta-feira, voltando ao patamar de 2,26 reais e alinhado com o exterior, após números fracos sobre o mercado de trabalho norte-americano alimentarem dúvidas sobre a recuperação da economia dos Estados Unidos.

Além disso, os investidores continuaram de olho na cena política brasileira, com o rumo que campanha eleitoral pode tomar após a morte do então candidato do PSB à Presidência, Eduardo Campos, na véspera.