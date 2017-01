Governador de Pernambuco diz que Marina é "grande nome" para substituir Campos

Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, o governador pernambucano lembrou que o partido não tem muito tempo para tomar uma decisão.

Também nesta quinta, em nota assinada por Roberto Amaral, que assumiu a presidência do PSB com a morte de Campos, o partido informou que "tomará, quando julgar oportuno, e ao seu exclusivo critério, as decisões pertinentes à condução do processo político-eleitoral".