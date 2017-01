Reunião na 4ª deve definir candidatura do PSB, Marina é favorita

SÃO PAULO (Reuters) - A definição da candidatura à Presidência da República pela coligação liderada pelo PSB deve ser tomada em uma reunião na próxima quarta-feira, disse o presidente do PPS, deputado federal Roberto Freire (SP).

A data prevista será exatamente uma semana após a morte do candidato do PSB à Presidência, Eduardo Campos, em um acidente aéreo em Santos, no litoral paulista. Outras seis pessoas morreram na tragédia.