Marina Silva deve se candidatar à Presidência, dizem jornais

SÃO PAULO (Reuters) - O Partido Socialista Brasileiro (PSB) deve anunciar a ex-senadora Marina Silva como candidata à Presidência na próxima semana, substituindo o líder do partido Eduardo Campos, morto em um acidente aéreo, noticiaram três jornais neste sábado.

O PSB concordou em concorrer com a candidatura de Marina apesar de dúvidas entre alguns membros proeminentes do partido sobre seus pontos de vista conservacionistas e outras questões-chave como a política econômica, de acordo com a Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo e O Globo.