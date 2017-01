Corpo de Eduardo Campos e outras 6 vítimas de acidente são liberados para sepultamento

SÃO PAULO (Reuters) - Os corpos das sete vítimas do acidente de avião em que morreu o candidato à Presidência Eduardo Campos, do PSB, foram liberados pelo Instituto Médico Legal de São Paulo na tarde deste sábado.

Quatro corpos, incluindo o do político pernambucano, seguem de avião para Recife (PE), onde serão velados a partir da noite deste sábado, no palácio do governo estadual.