Corpo de Eduardo Campos é enterrado acompanhado por multidão em Recife

Por Paulo Whitaker

RECIFE (Reuters) - O corpo do candidato do Partido Socialista Brasileiro (PSB) à Presidência da República, Eduardo Campos, foi enterrado neste domingo no cemitério do Santo Amaro, em Recife, ao lado do túmulo de seu avô, o político Miguel Arraes, com a presença de familiares, amigos e uma multidão que foi prestar sua última homenagem ao político.

Campos, 49 anos, morreu em um acidente de avião na manhã de quarta-feira, em Santos, no litoral de São Paulo, junto com outras seis pessoas que estavam na aeronave.

O avião seguia do Rio de Janeiro a Santos, onde ele cumpriria agenda de campanha, quando caiu sobre prédios em um bairro residencial. Campos deixa a mulher, Renata, e cinco filhos.

O corpo de Campos foi velado desde a madrugada de domingo no Palácio Campo das Princesas, sede do governo pernambucano, de onde saiu o cortejo com o caixão acompanhado por milhares de pessoas.

O carro do Corpo de Bombeiros, no qual o corpo foi transportado, seguiu com a viúva e os filhos de Campos, a mãe, o irmão e Marina Silva, que vai encabeçar a chapa do PSB no lugar dele. O veículo trazia a faixa com a frase dita por ele um dia antes do trágico acidente e que também estampava a camiseta de parte das milhares de pessoas que foram prestar sua homenagem a Campos: "Não vamos desistir do Brasil."

Governador de Pernambuco por dois mandatos, Campos posicionava-se como um socialista pró-empresários e tinha cerca de 10 por cento das intenções de voto nas últimas pesquisas para a corrida presidencial, atrás da presidente Dilma Rousseff (PT) e de Aécio Neves, candidato pelo PSDB.