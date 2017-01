Para Gianetti, controle de preços é "danoso" e tripé econômico está fragilizado

SÃO PAULO (Reuters) - O economista Eduardo Giannetti da Fonseca, assessor da campanha do PSB à Presidência da República na área econômica, afirmou nesta segunda-feira que a história já mostrou que o controle de preços no curto prazo é "danoso", referindo-se ao represamento de preços administrados pelo atual governo.

"As três pernas do tripé estão absolutamente fragilizadas", disse Gianetti durante evento em São Paulo organizado pela casa independente de análise de ações Empiricus.

O partido definirá nesta semana o destino de sua candidatura e deve indicar a ex-senadora Marina Silva para a corrida presidencial, depois da morte trágica do presidenciável Eduardo Campos em acidente de avião no último dia 13.

Pesquisa Datafolha divulgada na madrugada desta segunda-feira, a primeira após a morte de Campos, trouxe Marina em empate técnico com o tucano, com 21 por cento das intenções de voto contra 20 por cento de Aécio. Dilma está na frente com 36 por cento.

Na simulação do segundo turno, Marina aparece à frente de Dilma, com 47 por cento versus 43 por cento, também com empate no limite de margem de erro da sondagem, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.[nL2N0QO090] Continuação...