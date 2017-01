Com Marina na disputa, Aécio vê certeza de 2o turno e garante que estará nele

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A provável candidatura de Marina Silva (PSB) à Presidência garantirá um segundo turno nas eleições presidenciais deste ano, disse nesta segunda-feira o candidato do PSDB, Aécio Neves, que afirmou ter certeza de que estará na segunda fase da disputa.

Pesquisa do instituto Datafolha, divulgada na madrugada desta segunda-feira, mostrou Marina e Aécio em empate técnico e liderança da presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT. O levantamento mostrou ainda a provável candidata do PSB em empate técnico com Dilma num eventual segundo turno, mas com vantagem numérica. [nL2N0QO0A0]

O tucano disse ver com "tranquilidade" o resultado da pesquisa e afirmou que a entrada de Marina na disputa muda o quadro eleitoral.

"Era algo esperado, vejo um certo açodamento de se prospectar cenários futuros. Hoje sou condutor de um projeto para o Brasil, que passa pela retomada do crescimento, melhoria dos indicadores e pela eficiência do setor público. É esse projeto que vai ser discutido pelo Brasil", disse a jornalistas, em visita a uma favela na zona sul do Rio de Janeiro.

"Tenho muita confiança de que estaremos no segundo turno, e no segundo turno estaremos prontos para vencer as eleições. Ficou claro nessas pesquisas que teremos segundo turno. O segundo turno era uma perspectiva cada vez mais provável, e hoje é uma certeza", acrescentou, ao comentar a pesquisa divulgada nesta segunda-feira.

Apesar do levantamento do Datafolha apontar que a candidatura de Marina ameaça sua presença em um segundo turno, Aécio garantiu que a candidata do PSB ainda não é sua principal adversária.

"De forma alguma. Nossa proposta é de oposição ao governo que está aí", garantiu.