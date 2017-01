Pesquisa Datafolha traz números ruins mas também boas notícias para Dilma

SÃO PAULO (Reuters) - Apesar de uma nova pesquisa eleitoral mostrar que a presidente Dilma Rousseff (PT) repentinamente enfrenta uma estrada mais difícil de reeleição, ela também viu uma forte recuperação nos índices de aprovação de seu governo e apoio resiliente de eleitores no que deverá ser provavelmente o período mais emocional e volátil da campanha.

A sondagem Datafolha, a primeira desde a trágica morte do presidenciável Eduardo Campos (PSB) em um acidente de avião na semana passada, foi divulgada na madrugada desta segunda-feira e mostra um empate técnico no caso de um segundo turno entre Dilma e a provável substituta de Campos, a ex-senadora e ambientalista Marina Silva.[nL2N0QO090]

Embora com cautela, os mercados financeiros no Brasil reagiram bem após a pesquisa aparentemente excluir qualquer chance de que Dilma possa evitar um segundo turno e vencer a eleição em 5 de outubro.

No entanto, há vários sinais fortes em favor de Dilma na pesquisa Datafolha mais recente, e a moeda brasileira e a Bovespa reduziam o ímpeto inicial desta sessão, com investidores olhando mais atentamente para os números do levantamento.