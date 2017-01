Dólar cai ante real após pesquisa mostrar que eleição deve ir a 2o turno

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em queda ante o real nesta segunda-feira após pesquisa Datafolha mostrar que a presidente Dilma Rousseff, acusada por investidores de impor políticas demasiadamente intervencionistas, dificilmente conseguirá vencer as eleições de outubro no primeiro turno.

A pesquisa mostrou Dilma tecnicamente empatada com a ex-senadora Marina Silva (PSB) em um provável segundo turno, o que também deixou o mercado cauteloso. Muitos investidores têm dúvidas sobre as posições de Marina em diversos temas de política econômica, assim como sobre sua habilidade política.

A moeda norte-americana caiu 0,24 por cento, a 2,2586 reais na venda, após chegar a 2,2505 reais na mínima do dia.

"A eleição, desta vez, vai dar trabalho para a Dilma", afirmou o superintendente de câmbio da corretora Advanced, Reginaldo Siaca. "Levando em conta que a gente partiu de um ponto em que todo mundo achava que ela ia ganhar no primeiro turno, é normal o mercado reagir positivamente."

Marina, que deve ser confirmada candidata à Presidência pelo PSB nesta semana, tem 21 por cento das intenções de voto segundo o Datafolha, um pouco acima dos 20 por cento de Aécio Neves (PSDB) e atrás de Dilma, com 36 por cento. Na simulação de segundo turno, Marina fica à frente de Dilma, com 47 por cento contra 43 por cento da presidente, em empate técnico.

Contudo, analistas políticos apontaram que ainda é cedo para tirar conclusões definitivas a partir do levantamento. Eles acrescentaram que também merece destaque o aumento da aprovação do governo Dilma, com 38 por cento dos entrevistados considerando sua administração boa ou ótima.