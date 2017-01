Ibovespa fecha na máxima em 3 semanas após Datafolha sobre corrida presidencial

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A Bovespa abriu a semana em alta, após pesquisa Datafolha reforçar a perspectiva de segundo turno na eleição presidencial de outubro e adicionar incerteza à liderança da presidente Dilma Rousseff na disputa.

O vencimento dos contratos de opções sobre ações influenciou o pregão pela manhã por causa do efeito da Petrobras, com séries de opções de compra dos papéis da estatal entre as mais líquidas do exercício.

O Ibovespa subiu 1,05 por cento, a 57.560 pontos, maior patamar de fechamento desde 28 de julho, de 57.695 pontos. O volume financeiro do pregão somou 10,06 bilhões de reais, inflado pelo exercício de opções.

Levantamento Datafolha mostrou Marina Silva (PSB) com empate técnico na corrida presidencial com Aécio Neves (PSDB) no primeiro turno e com Dilma (PT) no segundo turno, nas duas situações à frente dentro da margem de erro. Foi a primeira pesquisa eleitoral após a morte de Eduardo Campos.

Para a equipe da Rosenberg Consultores Associados, "estão praticamente zeradas" as chances de Dilma vencer no primeiro turno. E isso parece ter dado ânimo a parte dos investidores.

"O pior caso mesmo (para o mercado) é a Dilma ganhando", disse o gestor de uma admnistradora de recursos no Rio de Janeiro, acrescentando que Marina também é vista como uma aposta que pode dar certo.

"Há essa percepção, pois a corrente da possível equipe econômica da Marina, com André Lara Resende e Eduardo Gianetti, são de pessoas mais liberais, com viés 'pró mercado'. Mesmo que haja um certo risco político, de alianças e ideais, principalmente na questão ambiental, a questão de política econômica estaria bem direcionada", argumentou.